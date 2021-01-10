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Ertuğruloğlu Ankara’ya gidiyor

10 Ocak 2021
Tahsin Ertuğruloğlu



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyor.

Ankara’da bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ertuğruloğlu yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde  TC ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  arasındaki ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında danışmalarda bulunulması öngörülmektedir.

 







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10 Ocak 2021


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