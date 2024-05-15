Ersoy: Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenerek her iki ayda bir hayat pahalılığı verilmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) alım gücünü korumak için hayat pahalılığı uygulaması konusunda yapmış olduğu tutarsız söylemlere karşı açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın rejim hükümetine karşı sıkça kullandığı “Aklımızla dalga geçmeyin!” sözünü hatırlatan Ersoy, aynı sözü Tufan Hoca için kullandığını belirterek “Aklımızla dalga geçme Tufan Hoca!” ifadesini kullandı. Ersoy, CTP’nin alım gücünü koruma konusunda, şimdilerde pek dillendirilmeyen çözüm önerisinin, ücretleri stabil para birimine endekslemek ve bunu da her ay uygulanacak eşel mobil sistemi olarak açıkladıklarını hatırlattı.

Aslında Asgari Ücreti Artırmayalım Demek İstiyorlar

CTP’nin hayat pahalılığının yegane sebebi olarak döviz artışını sebep gösterdiğini ve eğer ücretleri dövize endekslersek bunun önüne geçeceğimizi söylediğini ifade eden Ersoy, bu hesapların yanlış olduğunu ve alım gücümüzün düşmesinin yegane sebebinin dövizdeki artış olmadığını belirtti. CTP’nin yakın geçmişte ücretleri stabil para birimine endeksleyerek kendilerine göre döviz sebebiyle oluşan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin de artırılmasını önerdiğini vurgulayan Ersoy, önceleri alım gücünün korunması için her ay hayat pahalılığı artışı verilmesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Ersoy, “Peki şimdi ne diyor Tufan Hoca? Dört ayda bir hayat pahalılığı vererek alım gücünü korumuş olmuyorsunuz. İyi de CTP’nin alım gücünü korumak için yaptığı öneri -yanlış dayanakları olsa da- hayat pahalılığının ücretlere her ay yansıtılması değil miydi?” ifadelerini kullandı. Tufan Hoca’nın asgari ücretlilerin de aynı sarmala girdiğini söylediğini ifade eden Ersoy, tam da asgari ücretin tartışıldığı zamanda, aslında asgari ücreti artırmayalım demek istediklerinin açık olduğunu belirtti.

Çözümlerinin Ne Olduğunu Bir Türlü Söylemiyorlar

Erhürman’ın “Bu çözüm değil bizim çözümlerimiz var” diye açıklama yaptığını ama o çözümlerin ne olduğunu bir türlü söylemediklerini dile getiren Ersoy, CTP’nin ücretleri stabil para birimine endeskleme önerisini artık dillendirmemesinin sebebinin ise dövizin yatay devam ettiği dönemde hayat pahalılığının artmaya devam etmesi olduğunu ve bu önerinin altının ne kadar boş olduğunun gözle görünür durumda olmasına bağladı. Ersoy, Erhürman’ın “Hayat pahalılığının, dövizin artışından hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Erhürman…” şeklindeki açıklamasında, bunu kendisinin de ifade ettiğini belirtti.

CTP, Rejim Hükümetiyle At Başı Bir Yarış Halindedir

CTP’nin yapısal hiçbir sorunumuza somut ve planlı bir çözüm önerisi bulunmadığına dikkat çeken Ersoy, CTP’nin demagoji ile insalarımızı oyaladığını ve aklımızla dalga geçmek konusunda, rejim hükümetiyle at başı bir yarışta olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin ve İki Ayda Bir Hayat Pahalılığı Uygulansın

Ücretlerin sürekli artırılmasının kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulayan Ersoy, kalıcı çözümün giderlerin kısılması olduğunu açıkladı. Ersoy, “Giderlerin kısılması, sermaye ile toptan bir hesaplaşma ve kamucu politikaların hayata geçirilmesi yoluyla yapılabilir. Bu da ne rejim muhalefetinin ne de rejim hükümetinin yapabileceği bir iştir. Bunu ancak emekçiler ve onların partisi yapar” ifadelerini kullandı. Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun o zamana kadar, enflasyonun sebebinin emek maliyetleri olmadığını vurgulamaya ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenerek her iki ayda bir hayat pahalılığı istemeye devam edeceğini belirtti.