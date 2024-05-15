Gönyeli Futbol Akademi hazırlıklarına devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Gönyeli Futbol Akademi hazırlıklarına devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gönyeli Futbol Akademi hazırlıklarına devam ediyor

Antalya’da 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Junior World Cup Turnuvasına katılacak olan Gönyeli Futbol Akademi bu bağlamda hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Genel Koordinatör Hasan Özkan yaptığı açıklamada, toplam 2 kategoride boy gösterecekleri turnuvaya 70 kişilik kafile ile gidileceğini ve çocuklar için eşsiz bir deneyim olacağını belirtirken, turnuvaya dünyanın çok sayıda ülkesinden en iyi takımların katılacağını ifade etti.
Brezilya’dan Santos, Palmeiras, Arjantin’den Boca Juniors, River Pilate, İtalya’dan İnter, Fransa’dan Marsilya, İngiltere’den Crystal Palace, Fulham, İspanya’dan Valencia gibi takımların ön kayıt yaptırdığını belirten Özkan, Mart ayı sonuna kadar kayıtların süreceğini ve daha fazla dev takımların bu turnuvada boy göstereceğini beklediklerini söyledi.

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Tags:Gönyeli Futbol AkademiJunior World Cup Turnuvası
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