Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dünya basınında

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, “sert bir sağcı” olarak nitelediği Tatar’ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti.

Guardian “Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için hatrı sayılır gücünü kullandı. Bu ay başında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına Tatar’ı alarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin tepkisini çekse de, kuzeydeki Maraş’ın bir kısmının açılacağını duyurdu.” diye devam etti.

Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi’nden tarih ve siyaset bilimi profesörü Hubert Faustmann’ın, “Sonuç, Ankara için net bir zafer. Çözüme karşı çıkanlar ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye’nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkanlar ve adanın yeniden birleşmesini destekleyenler kaybetti” sözlerine de yer verdi.

Bloomberg de haberi “Erdoğan’ın desteklediği aday Kuzey Kıbrıs’taki seçimi kazandı” başlığıyla duyurdu.

Financial Times’a konuşan Kıbrıs merkezli danışmanlık firması Sapienta Economics’ten Fiona Mullen ise, Tatar’ın seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair girişimlerin biteceği anlamına gelmeyeceği yorumunu yaptı.

“Bu sorunun çözülmesi Türkiye’nin de çıkarına çünkü AB ile ilişkilerini bozuyor.” diyen Mullen, Tatar’ın liderliğinde soruna kalıcı bir çözüm bulmanın zorlaşabileceğine ancak bazı özel sorunları ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi çözmek adına bir “yarı yol” anlaşması yapılabileceğine dikkat çekti.