Ersan Saner: Kendi tercihi. Parti beni destekliyor

Havadis (Özel)

Hükümet kurmak için uğraşan Ulusal Birlik Partisi’nde şok gelişmeler yaşanıyor. “Türkiye istemiyor” gerekçesiyle ikinci tur başkanlık yarışından çekilen Faiz Sucuoğlu “parti tabanından yoğun baskı var” gerekçesiyle Cumartesi yapılacak UBP Kurultayında yeniden aday olma kararı verdiği belirtildi.

Havadis’e konuşan “çok üst düzey” bir UBP yetkilisi Faiz Sucuoğlu’nun aday olacağını kendisine ilettiğini söyledi. “Yetkili “yanlış yaptığını aktardım ama kendi kararı. Ankara’dan baskı var deyip de adaylıktan çekildi, şimdi bu durumu nasıl izah edecek doğrusu çok merak ediyorum. Ersan Saner kesinlikle adaydır. Parti Meclisi yarın toplanacak ve Cumartesi günü kurultay yapılması kararı alacak. Milletvekilleri ve Parti Meclisi kesinlikle Ersan Saner’i destekliyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere UBP Olağanüstü Kurultayı bir önceki Cumartesi günü toplanmış ve yapılan seçimde Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy ikinci tura kalmıştı.

İkinci tur için hazırlıklar yapılırken her iki aday da seçimden çekildiklerini açıklamışlardı.

Bu durum üzerine Genel Başkanlığa Vekalet eden Ersan Saner Cumhurbaşkanı Tatar’dan hükümeti kurma görevi almış ve Saner hükümeti kurma çakışmalarına başlamıştı.

Saner’in Cumartesi günü yapılacak genel kurulda tek aday olarak başkanlığa seçilmesi bekleniyordu.

Havadis’e konuşan Ersan Saner: “Aday olacağı duyumlarını biz de aldık, kendi kararıdır. Parti beni destekliyor” dedi.