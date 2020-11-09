Hyperloop insanlı testlere başladı

Milyarder iş insanı Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin’in hyperloop projesi insanlı testlere başladı. Sistem tam kapasite ile kullanıma girdiğinde Saatte 1000 km hıza ulaşacak. Hyperloop vagonu 10 ila 15 yolcuya ev sahipliği yapacak.

Bilim dünyası tarafından ‘beşinci ulaşım şekli’ olarak ifade edilen en son teknoloji ‘Hyperloop’ sistemi için çok önemli bir adım daha atıldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre, Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin’in hyperloop projesi insanlı testlere başladı.

Aynı habere göre, hyperloop iki yolcu ile 500 metrelik mesafe kat edildi. Araç test sırasında saatte 172 kilometre hıza ulaştı.

Sistem tam kapasite ile kullanıma girdiğinde Saatte 1000 km hıza ulaşacak. Hyperloop vagonu 10 ila 15 yolcuya ev sahipliği yapacak.

Önümüzdeki yıllarda Abu Dhabi Dubai arasında sefer yapacak olan sistem tren ile 1 saat 40 dakika süren yolculuğu 12 dakikaya düşürecek.