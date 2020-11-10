Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım” dedi.
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Rusya’nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı.
Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00’dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edildi. 9 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.
Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ’ın Ermenistan ile bağlandığı Laçin koridorunda Rus barış gücü askerleri 5 yıl süreliğine konuşlandırılacak. Bu kapsamda 2 bine yakın Rus askeri bölgeye doğru hareket etti.