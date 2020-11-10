Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Rusya’nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00’dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edildi. 9 maddeden oluşan anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.

Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ’ın Ermenistan ile bağlandığı Laçin koridorunda Rus barış gücü askerleri 5 yıl süreliğine konuşlandırılacak. Bu kapsamda 2 bine yakın Rus askeri bölgeye doğru hareket etti.