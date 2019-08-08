Ermenistan parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi’ni eylül ayında oylayacak

Ermenistan yönetiminin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni eylül ayının ikinci yarısında parlamentonun onayına sunulacağı öğrenildi.

Narod gazetesinin haberine göre Ermenistan hükümetinin İstanbul Sözleşmesi’nin Ermeni Anayasasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için henüz Anayasa Mahkemesine başvurmamış ve Venedik Komisyonu’nun görüşünü almamış olmasına rağmen belgenin onaya sunulacağı tarihler belirlendi.

2019-2013 faaliyet planını onaylayan hükümetin programına göre, Ermenistan toplumunda ciddi tartışmalara yol açan ve tam adı ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ belge, eylül ayının ikinci yarısında parlamentonun onayına sunulacak.

Sözleşme, İstanbul’da 11 Mayıs 2011’de imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmişti.

AB Konseyi’ne üye 47 ülkeden 34’ü sözleşmeyi onayladı, 11 ise imzaladı. Rusya ve Azerbaycan tarafından imzalanmayan sözleşme, Bulgaristan tarafından anayasaya aykırı bulundu.