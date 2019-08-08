Spor

Tepe yemyeşil

8 Ağustos 2019

Yaklaşık 2 sezondur kendi sahasından uzak olan Gönyeli yeni sezonda yenilenen sahasında oynayacak

Ahmet ÖZSOY

 

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin futbol sahası en sonunda yeşerdi.

Yaklaşık 2 sezondur kendi sahasından uzak olan Gönyeli yeni sezonda yenilenen sahasında oynayacak.

Ülkemizin ilk sentetik zeminli futbol sahasında 10 yıla yakın süre mücadele veren Gönyeli, 1.Lig’e düşüp Süper Lig’e yeniden yükselmesinin ardından sentetik zeminden vazgeçmişti.

Geçtiğimiz sezon doğal çime dönüştürülmesi için Spor Dairesi tarafından başlatılan çalışmalar aşırı yağışlardan nasibini almıştı ve saha alt yapısı yeterli kalmamıştı.

Geçtiğimiz ay ülkemizde ilk kez uygulanan bir sistem ile Spor Dairesi tarafından çelikleme yöntemi ile çim ekimi yapılan Gönyeli sahası bugün itibariyle yemyeşil oldu.

Bermuda çim ekimi için iklim uygun olmadığından, mevsime uygun çim tohumunun Güney Kıbrıs’taki GSP Stadı’nda uygulandığı gibi çelikleme yöntemi ekilmesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçti.

Önceki gün görüntülediğimiz sahanın yemyeşil zemini göz kamaştırdı. Stadyumun tribünlerinin de yenileneceği ancak bu çalışmanın ne zaman başlayıp yeni sezonda nasıl bir yenileme süreci geçirileceği belli değil.

 

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