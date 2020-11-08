Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifa edeceği iddia edildi

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül’de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok kritik noktayı Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

Son olarak Dağlık Karabağ’ın “kalbi” olarak nitelendirilen Şuşa kentinin de işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.