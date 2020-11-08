ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris: Son olmayacağım

ABD’nin 49. başkan yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında göçmen annesini de anmadan geçmedi
ABD’de başkanlık için gereken 270 seçici delege sayısını geçerek galibiyetini ilan eden Demokratların Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden’la Delaware eyaletinde bir konuşma yaptı. Tarihte Oval Ofis’teki ilk kadın olan Harris, cumartesi yaptığı zafer konuşmasında 19 yaşında Hindistan ABD’ye gelen annesinden bahsetti ve ABD’deki çocuklara mesaj gönderdi.
Babası da Jamaikalı olan ABD’nin yeni başkan yardımcısı, annesinin ülkeye ilk geldiğinde bu olanları tam olarak hayal etmemiş olabileceğini ancak imkanlarına derinden inandığını söyleyerek şöyle konuştu:
Burada bulunmamda en çok katkısı olan kadına, annem Shyamala Gopalan Harris’e, çok minnettarım. Her zaman kalbimde.
Annesinin yanında, ülkede hakları için mücadele eden ve kendisinin seçilmesine kadar gelen süreçte katkısı olan diğer kadınları da anan Harris şu ifadeleri kullandı:
Siyahi, Asyalı, beyaz, Latin, Kızılderili kadınları düşünüyorum. Herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet sağlanması adına savaşan ve fedakarlıkta bulunan kadınları. Özellikle de genellikle göz ardı edilen ancak çoğu zaman demokrasimizin bel kemiği olduklarını kanıtlayan siyahi kadınları.
Yeni başkan yardımcısı, 2020’de kadınların seslerini duyurmak ve oy vermek için hala mücadele ettiklerini belirtip “Bu gece, ben onların mücadelelerini, kararlılıklarını ve vizyonlarının gücünü yansıtıyorum… Omuzlarında yükseliyorum” dedi.
Daha önce önce hiçbir kadının seçilmediği pozisyona, Biden’ın bir kadın aday gösterme cesaretinden bahsedip ABD’deki en önemli engellerden birinin aşıldığını söyledi.
Oval Ofis’teki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım. Zira bizi izleyen her küçük kız, buranın fırsatlar ülkesi olduğunu görüyor.
Cinsiyeti ne olursa olsun ülkemizin bütün çocuklarına ABD şu mesajı gönderdi: Hırslı hayaller kurun, inanarak liderlik edin ve kendinizi diğerlerinin sizi göremeyeceği şekilde görün çünkü onlar daha önce hiç görmedi. Ve sizi her adımınızda alkışlayacağımızı bilin.
Independent Türkçe, Washington Post