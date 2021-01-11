Erken seçim için tarih belirleyin

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanlığı seçiminde kriz derinleşti. UBP adayı Resmiye Eroğlu Canaltay yapılan iki tur seçimde onay alamadı.

İkinci tur seçimde Canaltay’a bazı UBP’lilerin ve hükümet ortağı YDP ve DP’lilerin de oy vermemesiyle27 ret oyu alması sonucu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Canaltay için salt çoğunluğun 1 fazlasının ret oyu çıktığını kaydederek başkanlık seçiminin ertelediğini açıkladı.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Ersan Saner muhalefete yönelik konuştu “Erken seçime hazırız. Tarih belirleyin” dedi.

Canaltay ilk turda 25 ret 23 kabul ayı alırken ikinci turda 19 kabul 27 ret 2 çekimser oy aldı.



