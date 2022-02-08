Erk Acarer saldırganların mobese görüntülerini paylaştı

Türkiyeli gazeteci Erk Acarer, polisten aldığı ve mobese kayıtları olduğunu iddia ettiği iş insanı Halil Falyalı‘nın saldırganlarının görüntülerini yayımladı.

Falyalı’ya ilişkin son bilgiler. Aracında zırh yok muydu, sorusuna cevap: 2 araç ile evinden çıktı. Kendi Escalade aracındaydı. Arkadaki zırhlı araç ailesini taşıyordu. Falyalı otomatik silahla tarandı. Vücudundan 7 kurşun çıktı! — Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022