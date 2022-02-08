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Erk Acarer saldırganların mobese görüntülerini paylaştı

8 Şubat 2022
halil falyalı saldırgan mobese görüntüsü





Türkiyeli gazeteci Erk Acarer, polisten aldığı ve mobese kayıtları olduğunu iddia ettiği iş insanı Halil Falyalı‘nın saldırganlarının görüntülerini yayımladı.






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8 Şubat 2022


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