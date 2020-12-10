Erhürman’dan yeni hükümete sert eleştiriler

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Levent Kutay’ın BRT ekranlarında sunduğu “50+1” programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

UBP-DP-YDP hükümetinin ilk meclis günü nisap sorunu yaşadığına işaret eden Erhürman, kabineyi sunacağı Meclis oturumu nisaba takılmasına ilişkin konuşan Erhürman, “Muhalefet partileri burada ama hükümet yok… Bakanlar Kurulu listesini okuyamıyorlar. Ortadaki sorumsuzluğun haddi hesabı yok” dedi.

Üçlü hükümetin Ekim 2021’de gerçekleşmesi beklenen seçimlere kadar iktidarda kalacağın anımsatan Erhürman, “Bu süreçte ne yapıp, ne yapamayacakları bugün çok net bir şekilde, ilk günden ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, UBP’ye mensup vekillerin Meclis’e gelmeme sebeplerinin, “dün açıklanan Bakanlar Kurulu listesi” olduğunu savundu, “Memlekette anormal olan ne varsa her şeyin normalleştirmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Kabinedeki atamaları da eleştiren Erhürman, “ Biri çıksın desin ki Olgun Amcaoğlu Maliyede başarısızdı, eğitimde çok başarılı olacak, bu yüzden görevini taşıyoruz. Ya da UBP çıksın desin ki Dursun Oğuz’un Maliye Bakanlığı konusunda uzman olduğunu keşfettik desin” şeklinde konuştu.