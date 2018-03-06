Erhürman’dan Meclis’te yolsuzluk açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada geçmişteki yolsuzluk dosyalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili konuların gündem olmaya devam etmesini dilediğini belirterek, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

İki tür dava bulunduğunu bunların birinin suç iddiası diğerinin de tazminat talebine yönelik olduğunu anımsatan Başbakan, BİOKİM dosyasına ilişkin dava sürecine dair bilgi de verdi.

2013’ten beri Başbakanlıkta olan bir yazının ve diğerlerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Erhürman, yolsuzluk dosyası adı verilen tüm dosyaları halkla paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, kapatılmamış dosyalarla ilgili olarak polise talimat vereceğini, savcılığın kapattığı dosyalarla ilgili tekrar aç diye talimat vermesinin ise söz konusu olamayacağını anlattı.

Tüm milletvekillerinden bu konuda hassas davranmalarını rica eden Erhürman, dosyaların kabarık olduğunu buna rağmen bir çok dosyada sonuç alınmadığını ifade etti.Bunların tespit edilmesinin önemine işaret eden Erhürman bu şekilde benzeri olayların yaşanmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, devleti yönetenlere yönelik dava açıldığında ve ara emri alındığında devletin zarara uğratılmadığını belirterek, ülkede usulüne uygun kamulaştırmalar yapılmaması nedeniyle bugün bunlara çözüm için uğraş verdiklerini ifade etti.