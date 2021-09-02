Erhürman: Vakalar artıyor ama hükumetin yarattığı kaos dolayısıyla test sayısı azaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan vakalara ilişkin hükumete eleştiride bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Test sayısı 6,043, vaka sayısı 148. İki gün önce test sayısı 16,850, vaka sayısı 137 idi. Vakalar artıyor ama hükumetin yarattığı kaos dolayısıyla test sayısı azaldı. Alınan kararlarla bu seviyelerde kalma riski büyük. Bu arada yaratılan kaos, kararın Resmi Gazete’de NİHAYET yayımlanmasına karşın bugün de devam etti.