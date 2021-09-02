Yabancı öğrenciler yarın eylem yapacak

Yabancı öğrencilerin sesi olmak için kurulan Voices of International Students in Cyprus (VOIS) isimli bir grup öğrenci corona virüs tedbirleri kapsamında hükümetin almış olduğu kararlara karşı eylem yapacak.

KKTC’de eğitim gören yabancı öğrenciler, yarın saat 10.00’da, “yap-boz” kararlardan mağdur oldukları gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.