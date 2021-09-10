Erhürman: Ülkede artık zor ve dayatma hakim!

Tufan Erhürman, bu kadar zamanda bir ihale sorununu çözemeyen hükümetin halka, ‘kırk katır mı kırk satır mı’ dediğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tufan Erhürman, bu kadar zamanda bir ihale sorununu çözemeyen hükümetin halka, ‘kırk katır mı kırk satır mı’ dediğini vurguladı.

Erhürman şunları kaydetti;

“Mahkeme ihalesiz alım kararının yürürlüğünü durduruyor.

Bunun üzerine mahkemelerin elektriği kesiliyor.

Enerjiden sorumlu bakan Sn. Arıklı elektriğin “bilinmeyen kişiler tarafından kesildiğini” söylüyor. Yetmiyor, Bakanlar Kurulu ihalesiz alım için “yeni” bir karar üretiyor.

Sn. Arıklı, bu alım gerçekleşmezse ülkenin karanlığa gömüleceğini açıklıyor.

Bu kadar zamanda bir ihale sorununu çözemeyen “hükumet”, halka, “kırk katır mı kırk satır mı” diyor…

Ülkede artık “orman kanunları” geçerli.

İdare, hukuk falan Hak getire…

Artık zor ve dayatma hakim!

Zerre meşruiyeti kalmayan bu yapının adı “hükumet” falan değil “kaos”tur!!!