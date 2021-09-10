2021 yazı ABD’de kaydedilen en sıcak yaz oldu

ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, olağanüstü hava koşullarının ve iklim felaketlerinin görüldüğü 2021 yılında, 1936’da gerçekleşen ‘’Dust Bowl’’ adındaki sıcaklık rekorunun kırıldığını ortaya koydu.

Kurumun yayımladığı rapora göre, 2021 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ayı sıcaklıklarının 20. yüzyıl ortalamasından 2.6 derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KURTULMAK ZORLAŞIYOR

Bilim insanları küresel sıcaklığın daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini söylerken, fosil yakıt kullanımının azaltılıp ilkim değişikliğinden kaçınma ihtimalinin giderek azaldığının altını çizdiler.