Erhürman: Partilerinin gündemi sadece parti içi koltuk kavgaları

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizdeki covid-19 vakalarının artması ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar konusunda hükümeti eleştirdi.

Vakalar artmaya devam ediyor. Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil. Sorun nerede? Ev karantinasında mı, denetimde mi, temaslı takibinde mi, hepsinde mi? Vakaların kontrol altına alınmasıyla, aşılamayla ilgili öngörü ne? Tatmin edici hiçbir açıklama yok!