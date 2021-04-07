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Dolar/TL, 8,10-8,18 bandında

7 Nisan 2021
döviz kurları güne yatay başladı





Dolar/TL, geçen haftanın kapanış gününden bu yana üst üste 4. gününde de ağırlıklı olarak 8,10-8,15 bandında hareket ediyor.

Dolar, son günlerdeki grafiklerine paralel olarak bu sabah saatlerinde de 8,13-8,14 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,69’da işlem görüyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası(Fed) Tutanaklarına odaklanırken yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmesi verisi dışında önemli bir gündem bulunmuyor.

Küresel piyasalarda ABD Doları, nisan ayının ilk haftası itibariyle güç kaybederken bu süreçte dolar/TL kuru 8,10-8,15 aralığında sıkıştı. Nİsan ayı başında 8,40 sınırından gerileyen dolar/TL üste üste 4. gününde de ağırlıklı olarak 8,10-8,15 bandında seyrediyor. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL bu aralığın üst sınırında 8,14-8,15 seviyelerinde değerleniyor.  Euro/TL ise 9,68-9,69 düzeyinde işlem görüyor.

Dolar iki haftanın en düşük seviyelerinde

Dolar ABD tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında iki
haftanın dip seviyesine geriledi.

Dolar endeksi 31 Mart’ta 5 ayın zirvesi olan 93.439’u gördükten sonra başlayan gerilemesini
sürdürdü. Yaklaşık 2 haftanın dip seviyesi olan 92.246’ya gerileyen dolar son olarak 92.343’te
bulunuyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,15948,17438,16908,1173%0,5708:49
EUR – Euro9,69059,71939,70759,6365%0,5008:49
GBP – İngiliz Sterlini11,269211,313911,304311,2411%0,5508:49
CHF – İsviçre Frangı8,76448,80368,77338,7137%0,7908:49
CAD – Kanada Doları6,47986,49486,49226,5066%0,3508:49





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7 Nisan 2021


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