Erhürman: Paketi tamamen yanlış bulmuyorum ancak eksikler ve yanlışlıklar var

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan 45+ programına katılarak ülkede yaşanan süreci ve hükümet tarafından hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Erhürman, sürecin düzenli ve tek merkezden yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek vaka sayıları ile ilgili yapılan açıklamaların daha net bir şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman ‘İnsanlar sisteme güven duymak isterler, kafalarda soru işareti bırakmamak lazım’ dedi.

Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi ile ilgili olarak ise Erhürman, ekonomik faaliyeti durdurmanın bir takım sonuçları olduğuna dikkati çekti.

Erhürman ‘Şu anda hale hazırda birçok yerde işçi durdurmalar başladı. Bizim birinci hedefimiz işten durdurmaları bir an önce önlemek olmalıydı. Bunun yolu devletin oraya kayda değer anlamlı bir destek atması ve devlet desteğinin yanında işverenin desteğinin sağlanmasıydı’ diye konuştu.

Türkiye ve Üçüncü Ülke vatandaşı yabancı işçilerin, güneyde çalışanların, gündelikçilerin ve küçük esnafın sorun yaşadığını belirten Erhürman, bunların kapsamını net olarak belirleyip katkı yapmak gerektiğini ifade etti.

Erhürman, pakette üçüncü ülke vatandaşlarının dışarıda bırakılmasını anlamanın mümkün olmadığını belirterek, bu kişilere de destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Paketin maliyeci gözü ile değil ekonomi gözüyle hazırlanması gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman ‘Burada daha çok elimizdeki kıt kanaat ile nasıl yürütürüz ve maaşları nasıl öderim bakışı var. Bu bir aylık bir sorun değil. Dünyada Paketlerin genelde ekonomik gözlükle hazırlandığını görürsünüz’ dedi.

Erhürman, pakette Yüksek öğretim ve turizm ile ilgili yüksek bir perspektif ortaya konması gerektiğini de belirterek, özellikle turizmde bu yazın nasıl geçirileceğini düşünmek gerektiğini söyledi.

Bankalara olan krediler meselesinin de bankalarla görüşerek çözülmesi gerektiğini kaydeden Erhürman ‘100 milyon TL’lik kaynak bir şeyi çok fazla kurtarmıyor’ diye konuştu.

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Ekonomik Paketi tamamen yanlış bulmadığını ifade eden Erhürman ancak paketin içerisinde eksikler ve yanlışlar bulunduğunu söyledi.

Erhürman ‘Külliyen yanlış demiyorum. Genel mentalitesine baktığım zaman bizi hedeflere ulaştıracak bir paket gibi çıkmadı önümüze. Yeni kaynak yaratmamız gerektiği açık. Bu ekonomiyi sürdürmemiz lazım’ diye konuştu.

Tufan Erhrüman, hazırlanan ikinci pakette uyarılarının dikkate alınması ümidini de dile getirerek ‘Umarım uyarılarımız dikkate alınır çünkü geminin su alıp batmasını istemiyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz’ dedi.