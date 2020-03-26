3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı. Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhrar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.
Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:
DUYURU 2: Tüm bölge hakımızın dikkatine Yeni Erenköy Sipahi Dipkarpaz köyleri daha önceki paylaşımımda bu köylerimiz karantinaya alındı diye aldığımız haber de bazı düzeltme yapmamız gerekmiştir bu köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamış olup bu köylere giriş çıkışlar polis tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıp bu köylerde polis tarafından sıkı denetim yapılacaktır saygılarımla bilginize arz ederim
DUYURU 1: Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır üm bölge halkının dikkatine
DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz Sipahi Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya…
Göksal Hacıhasanoglu paylaştı: 26 Mart 2020 Perşembe