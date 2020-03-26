3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

DUYURU 2: Tüm bölge hakımızın dikkatine Yeni Erenköy Sipahi Dipkarpaz köyleri daha önceki paylaşımımda bu köylerimiz karantinaya alındı diye aldığımız haber de bazı düzeltme yapmamız gerekmiştir bu köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamış olup bu köylere giriş çıkışlar polis tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıp bu köylerde polis tarafından sıkı denetim yapılacaktır saygılarımla bilginize arz ederim