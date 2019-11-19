Kıbrıs

Erhürman: Maraş konusunda Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmalı

19 Kasım 2019

Hükumet Maraş’ı, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate almaksızın 2020 sonunda açacağını ilan etti.
Hem de ortada bırakın BM’yi, Cumhurbaşkanı veya Meclis ile istişare edilmiş herhangi bir plan-program yokken. BM Genel Sekreteri de son raporunda, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin 9 Ekim tarihli basın açıklamasında, Maraş’ta Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan herhangi bir eylem yapılmaması gerektiğini yinelediğini ve Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamanın önemini vurguladığını hatırlattı. Maraş gibi önemli konuları ciddiyetle ele almazsak, kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda atabileceğimiz, sorunları parça parça çözmemize yardımcı olacak, bizi uluslararası hukukla ve toplumla buluşturacak adımları da atamaz hale geleceğimizin önemli bir göstergesi…



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