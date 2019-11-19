Kıbrıs

Çocuklarımız için El Ele verdik

19 Kasım 2019

El Ele Kreşi’nin yaşadığı zor zamanlarda oradaki çocuklarımız ile ailelerini asla yalnız bırakamazdık.

1 Haziran itibariyle yönetim ve mali sorumluluğunu aldığımız El Ele Kreşi için çalışmalarımızda da ülkenin dört bir yanından insanlarımız bizi yalnız bırakmadı. Lefkoşa Maratonu’nda yaklaşık 9.000 kişi el ele verdi ve el birliği ile daha çok çocuğumuza daha yüksek standartlarda hizmet verecek merkezin ilk adımlarını attı.

Ayrıca, Lefkoşa’da tüm çocuklar değerlidir anlayışı ile hareket ederek çocuklarımız için sorumlulukla çalıştık.

– Engelsiz Halk Dansları ve LTB Ritm’orkestra grubumuz kurularak çalışmalarına başladı.

– Her yıl olduğu gibi tiyatromuzda kurslarımız ve orkestramızda çocuk koromuz çalışmalarını devam ettirdi.

– Ebeveyn katılımlı interaktif müzik atölye çalışmalarımız başladı. Orkestramızın şehirdeki ilkokullara düzenlediği “orkestrayı tanıyorum” konser ve eğitimler devam ediyor.

– 4 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden LTB-EMAA çocuk atölyemiz çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan LTB Spor Kulübümüzün Satranç kursları her hafta rutin çalışmalarına devam ediyor.

– Surlariçi ve Haspolat bölgesindeki çocuklarımız için İngilizce kursları her hafta gerçekleştiriliyor.

– Haspolat Dans grubumuz çalışmalarını sürdürüyor.

– Lider iş birliğinde izcilik kurslarımız başladı.

– LTB Ortaköy Futbol Okulu kurularak çalışmalarına başladı.

– Çocuk Hakları Birimimiz geniş katılımlı atölye çalışması ile 2020 yılı hedeflerini belirledi.

– Şehirde çocuklarımızın aileleri ile güvenle ve rahatça vakit geçirebilmesi için parklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

– Her çocuğun sözü var diyerek Çocuk Meclisimizin kurulması için çalışmalarımıza başladık.



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