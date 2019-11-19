Toyota’da bir mühendis, patron zorbalığı yüzünden intihar etti

Japonya’da artan mesai saatleri ve patron zorbalığı, bir kişinin intihar etmesine neden oldu. Aktarılan bilgilere göre intihar eden kişi, patronu tarafından sürekli olarak aşağılanıyordu ve kendisine sürekli ‘aptal’ deniyordu.

Japonya’nın yerel basınında çıkan haberlere göre Tokyo’da bulunan Toyota fabrikasında çalışan bir mühendis, intihar ederek yaşamına son verdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre patronu tarafından sürekli gülünç duruma düşürülen şahıs, daha fazla zorbalığa dayanamadı. Toyota ise yönetim raporlarının salı günü ortaya çıkmasının ardından yaşanan olayı onayladı.

Tamamen patron zorbalığı yüzünden gerçekleşen olayda Toyota, yaptığı açıklamada bu gibi olayların yaşanmasının önüne geçmek için çalıştığını belirtti ve yaşanan trajik ölümle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Japonya’da yine benzer bir olay, 2017 yılında yaşanmış ve bir çalışan, patron zorbalığı yüzünden yaşamına son vermişti.

İntihar eden mühendis, patronu tarafından ‘aptal’ olarak çağırılıyordu:

Mağdurun ve ailesinin avukatı olan Yoshihide Tachino, yaşanan olayda Toyota’yı tacizin devam etmesine izin vermekten kaynaklanan yanlış yönetimden dolayı sorumlu tuttu. Tachino, salı günü yaptığı bir röportajda, “Bir işçi, travmatik bir zorbalıktan psikolojik olarak muzdarip olduğunda işe döndükten sonra bile acı çekmeye devam edebilir” dedi.

Tachino’ya göre 28 yaşındaki mühendis, patronu tarafından defalarca aptal olarak çağrılmış ve sürekli ölmesi gerektiği söylenmişti. Yaşanan bu trajik olayın ardından mahremiyet kaygısı nedeniyle intihar eden kişinin adı açıklanmadı.

Taciz ve zorbalık, 2015 yılından beri devam ediyordu:

İntihar eden kişinin, 2015 yılında Tokyo Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesini yaptıktan sonra aynı yıl içerisinde Toyota’ya katıldığı söyleniyor. Bir yıllık eğitimden sonra şirketin merkez ofisinin bulunduğu Aichi bölgesine gönderilen kişi, patron zorbalığına ilk defa o zaman maruz kalmaya başlamış.

Anlatılanlara göre genç mühendisin patronu; çalışanına sürekli olarak zorbalık yapıyor, izin almasına imkân vermiyor ve eğitim geçmişiyle ilgili olarak onu aşağılıyordu. Bu baskılara daha fazla dayanamayan genç mühendis ise çevresindekilere tacizi kaldıramadığını ve acı çekmekten kurtulmak istediğini söyledi.

Hükûmet verilerine göre Japonya’daki her beş işçiden biri, haftada ortalama 49 saat çalışıyor ve işçilerin %60’ı haftada 40 saatten fazla çalışmak durumunda kalıyorlar. Hükûmet her ne kadar fazla mesai saatlerinin önüne geçmeye çalışsa da benzer olaylar başka şirketlerde de yaşanıyor.