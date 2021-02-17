Erhürman: KTTB ve ekonomik örgütler mi birbirine girsin?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “en başından beri istişarelerin yapılıp, kararlar üretilip önceden açıklansın ki insanlar birbirine girmesin” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Başbakanlık, 1 Nisan itibarıyla iki doz aşısını olmuş kişilerin karantinasız girişlerine onay verileceğini açıkladı. Tabipler Birliği de bunun uygun olmadığını. KTTB yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu.