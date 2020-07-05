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Erhürman: Kriz yönetimi değil olsa olsa yönetim krizi

5 Temmuz 2020
Cezaevi binası, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, GAÜ hastanesi, Kaos, Kolan Hastanesi, kriz yönetimi, mağusa hastanesi, Pandemi hastanesi, tufan erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından Kolan Hastanesinin satın alınıp pandemi hastanesi yapılacak olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mağusa Hastanesi pandemi hastanesi olacaktı… 45 gün içinde yeni pandemi hastanesi yapılacaktı… Yeni Cezaevi binası pandemi hastanesi olacaktı… Haziran sonu ihaleye çıkılacak, hastane iki ay içinde tamamlanacaktı…

GAÜ hastanesi yıl sonuna bitirilecek ve pandemi için kullanılacaktı… Yıl sonuna ayrı bir pandemi hastanesi yapılacaktı… Hastanede 170 yatak ayrılmıştı ve an itibarıyla ayrı bir pandemi hastanesine ihtiyaç yoktu…

Şimdi yol haritası: Kolan hastanesi satın alınacak ve pandemi hastanesi yapılacak… Fiyatı? Henüz bilmiyoruz… Gerçekten de bu, “kriz yönetimi” değil olsa olsa “yönetim krizi”. Ya da kısasını söyleyelim: Kaos…”


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