Erhürman: Kimsenin Kıbrıs Türk halkının sağlığını ve ekonomisini popülizme kurban etme hakkı yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aşı konusundaki açıklamalarını eleştirdi

Sağlıkta da ekonomide de en acil ihtiyacımız aşı. Tam da bu ortamda Sn. Tatar aşının geliş yöntemi üzerinden siyaset yapmaya kalkıyor. Hem de her zamanki gibi Meclis dahil hiç kimseyle konuşma/istişare ihtiyacı dahi duymadan.