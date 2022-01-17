Erhürman: İnsan hakları odaklı politikayı geçmişte uyguladık, yine uygulayacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, emeğe dayalı, insan hakları odaklı politikayı geçmiş CTP iktidarları döneminde uyguladıklarını, 23 Ocak’tan sonra göreve geldiklerinde yine aynı politikayı uygulayacaklarının altını çizdi. Erhürman, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte dün akşam Lefkoşa’da Surlariçi bölgesine ziyarette bulundu. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Erhürman, CTP’nin çözüm önerilerini de aktarma fırsatı buldu. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yurttaşların hangi kökenden olduğuna bakılmaksızın gelinen mevcut noktadan dolayı göç etme planları yaptığına dikkati çeken Erhürman, “Biz bu memlekette bütün bu çektiklerimizi çocuklarımız göç etsin diye çekmedik” dedi.

“HALKIMIZI UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜRECEĞİZ”

Seçimlere son bir hafta kaldığını anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, seçimin hemen ardından Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olacağı ve CTP’nin kuracağı hükümetin projelerinden bahsetti. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde atacakları adımlar sayesinde halkı sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini ifade eden Erhürman, CTP’nin geçmişte bunu yaptığını ve yine yapacağını vurguladı. Halkın son dönemlerde zamlar karşısında ezildiğini, tüp gaz, akaryakıt gibi tüketim maddelerine zamların yapılmış olmasına rağmen insanların ne akaryakıt ne de tüp gaz bulabildiğini dile getiren Erhürman, bunlara bir de son dönemde elektrik kesintilerinin eklendiğini belirtti ve “Bunlar karanlığın zihniyetidir. Bu karanlık zihniyetin artık gitmesine bir hafta kaldı” dedi.

SORAKIN: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ, İNSANIMIZI HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ

Etkinlikte konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte mücadele edeceklerini ve yurttaşları hak ettiği yere CTP iktidarında ulaştıracaklarını söyledi. 3 temel hedefleri olduğundan bahseden Erdoğan Sorakın, bunlardan birincisinin Kıbrıs Sorununun federal temelde çözülmesi olduğunu söyledi. İkinci temel hedeflerinin demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi olduğunu dile getiren Sorakın, bir diğer hedeflerinin ise bu ülkede yaşayan herkesin refahını yükseltmek ve dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. 50 yıldır bu uğurda mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Sorakın, bundan sonra da mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi.