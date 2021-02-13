Erhürman: İç borçlanmaya gidilecekse önce harcama planı taslağı şeffaf biçimde tartışılmalıdır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel sektörler ve esnafların uzatma kararlarından etkileneceğini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

Açıklamalardan anlıyoruz ki 11 aydır söylediğimiz ilk kez olmuş ve veriler ilk kez Bakanlar Kurulu’yla paylaşılmış. Resmi Gazete’de kararın gerekçelerini okuyacağız. Veriler şeffaf biçimde kamuoyu ile de paylaşılmalı ki doğru zeminde değerlendirme yapılabilsin.

Aynı şey maliye ve ekonomi için de geçerli. Sn. Oktay’ın açıklamalarından sonra, önce geçen yılın verileri kalem kalem kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Kapanma süresinin uzaması elbette özel sektör, esnaf ve işçiler için sıkıntıların artarak devamı demek. Elimizdeki kıt kaynaklar adil biçimde paylaşılmalı, iç borçlanmaya gidilecekse önce harcama planı taslağı şeffaf biçimde tartışılmalıdır.