Dünya

Somali’de parlamento önünde şiddetli patlama

13 Şubat 2021
somali patlama



Doğu Afrika ülkesi Somali’de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu’da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.





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13 Şubat 2021


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