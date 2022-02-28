Erhürman: Hükümet programında temel ihtiyaçlar noktasında hiçbir şey yok

UBP-DP-YDP Hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüyor. Hükümet Programı’na ilişkin görüşlerini aktarmak için söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hükümet programında temel ihtiyaçlar noktasında hiçbir şey olmadığını” söyleyerek, hükümet programında olmayanların ana muhalefet programında olduğunu kaydetti.

Erhürman, “CTP Terminolojisi”nin programda yer aldığını ancak zihniyetin “biz böyle iyiyiz” zihniyeti olduğunu söyleyerek, “Kendi ayakları üzerinde duran ekonomi” ve “emek en yüce değerdir” gibi CTP’nin yıllardır kullandığı ifadeleri barındırmasından dolayı Hükümet Programı’nı ilginç bulduğunu ifade etti. Erhürman, “Terminoloji başka zihniyet başka… CTP Terminolojisi programda yer almış ama zihniyeti yer almış mı, o ayrı konu” dedi.

CTP’nin “Emek en yüce değerdir” sloganını 1970’lerden beridir kullandığını kaydeden Erhürman, “Emek en yüce değerdir diyeceksiniz, ama ben hükümet programında asgari ücreti her koşulda verginin dışında tutacağız diye bir şey görmedim” dedi.

Hükümet programında Ekonomik Kalkınma Programı’ndan bahsedildiğine dikkati çeken Erhürman, bu konunun Anayasa’da Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Programı olarak yer aldığını ve hayat bulması için Meclis’ten geçmesi gerektiğini anlattı. Hükümet programında söz konusu kalkınma programının Meclis’ten geçeceğine dair bir ifade olmadığını belirten Erhürman, Hükümeti bunu “Meclis’ten geçirmeden hayata geçirmeye kalkmaması” konusunda uyardı.

İnsanların ekonomik ve sosyal haklarının yanı sıra düşünce özgürlüğünde de daralmalar yaşanmaya başladığını savunan Erhürman, ana muhalefet olarak bu konuda çalışmalar yaparak gündeme getireceklerini anlattı.

Hükümeti öngörüsüzlükle suçlayan Erhürman, hükümet programında olmayanların ana muhalefet programında olduğunu söyledi.

Erhürman, CTP’nin yıllardır kendi ayakları üzerinde duran ekonomi hedefinde olduğunu anlatarak, bunun gereğinin öngörülebilirlik olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün gerçekleşme oranının geçen yıl yüzde 56 olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu sonuçlarla mı kendi ayakları üzerinde duran ekonomi yaratacaksınız?” diye sordu.

Alım gücündeki düşüşe işaret eden ve hükümetin öncelikli görevinin ek bütçe olduğunu anlatan Erhürman, hükümet programında ek bütçenin bulunmamasını da eleştirdi.

ERHÜRMAN: “DEVLET POLİTİKASI DİYEREK BÜTÜN KAPILARI KAPAMA LÜKSÜNÜZ YOKTUR”

Hükümet programında Kıbrıs sorunu ile ilgili yer alan ifadelere de değinen Erhürman, “İki devletli çözüm diyorsunuz. Hala iddia ediyorsunuz ki, Rum liderle masaya oturacaksınız bir çözüm bulacaksınız, bu çözüm iki devletten oluşacak ve BM ile AB de ‘tamamdır’ diyecek. Bunu iddia ediyorsunuz ve hükümet programına koyuyorsunuz” sözleri ile eleştiride bulundu.

Rum tarafının Maraş, Ercan ve Mağusa Limanını içeren önerisi ve bu öneriye ilişkin hükümetin tutumuna da değinen Erhürman, Ercan Havaalanının uluslararası uçuşlara, Mağusa Limanı’nın ise uluslararası ticarete açılmasının ekonomi açısından önemine vurgu yaptı. Programda bu önerinin reddedilmesinin “devlet politikası” olarak adlandırıldığını söyleyen Erhürman, “Nerede görüştünüz de adı devlet politikası oldu? Biz böyle iyiyiz stratejisidir bu. Bizi bir arpa boyu yol gidememe durumu ile karşı karşıya getiriyor. Bu halkın önünü açmakla yükümlüyüz. Devlet politikası diyerek bütün kapıları kapama lüksünüz yoktur” şeklinde konuştu.

Güvenlikle ilgili de konuşan Erhürman, bir suikastın zanlılarının yakalanıp mahkum edilmesi ile güvenlik sorununun çözülemeyeceğini ve insanların böyle bir ortamda yaşamayı hak etmediğini vurguladı. Erhürman, güvenliğin olmadığı yerde turizm ve yükseköğrenimin de olmayacağını kaydetti.

Erhürman, programda vatandaşlık yasasının değişeceğinin yazıldığını ancak neyin değişeceği ile ilgili bir şey olmadığını söyleyerek, “Böyle hükümet programı olmaz” dedi ve nüfus ve vatandaşlık planlamasının şart olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin doğru zemine oturmasının da şart olduğunu ve karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde ilişki kurulması gerektiğini söyleyen Erhürman, KKTC’li yetkililerin Eski Milletvekili Okan Dağlı ve diğer Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye alınmamasının nedenini sormaktan çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Rusya – Ukrayna savaşına ve bu savaşın KKTC ihracat ve ithalatına olası etkilerine değinen Erhürman, “Hükümetin şu anda alarmda olması gerekiyor” dedi.

Erhürman, Hükümet programında kara sınır kapılarının açılacağının da ifade edildiğini belirterek, bu kapıların hangileri olduğunu sordu.

Hükümetin Maraş’ı iç mesele olarak gördüğünü belirterek eleştiren Erhürman, “Siz yazdınız diye Maraş iç mesele olmuyor” dedi.

Programda kablo ile elektrik getirilmesinin de yer aldığını ve CTP’nin buna karşı olmadığını söyleyen Erhürman, bunun daha önce de görüşüldüğünü ancak yapılamadığını kaydederek, “Bir formül bulduysanız söyleyin, bulmadıysanız yazmayın, daha gerçekçi projeler ortaya koyun” ifadelerini kullandı.

Hükümet programında temel ihtiyaçlar noktasında hiçbir şey olmadığını ve ancak ana muhalefet programında olacağını yineleyen Erhürman, programa olumsuz oy kullanacaklarını ve önümüzdeki dönemde sert muhalefet sergileyeceklerini bildirdi.