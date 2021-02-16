Erhürman: Hükumet bir basın toplantısı yapıp sorulara da fırsat vermeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Açıklama şöyle;

Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı ama bir basın toplantısı yapıp soruları da yanıtlamak nedense akla gelmediği için bu da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Örneğin en fazla tartışma yaratan güneyde çalışan işçiler konusunda bize ulaşan veriler şöyle: Pandeminin başlangıcından bugüne güneyde çalışan işçilerden 14 vaka çıkmış. Bunların temaslıları da 17 kişi. Toplam vaka içinde bunların toplamı % 2’ye tekabül ediyor.

1.1.2021-1.2.2021 arasında da güneyde çalışan yalnızca 1 kişi pozitif. Bilmediğim başka bir açıklama yoksa, bu rakamlar en azından şunu söylüyor: Bugüne kadar güneyde çalışanlara yönelik “bulaşı siz yaydınız” iddiasının temeli yok!!!

Hükumet bir basın toplantısı yapıp sorulara da fırsat vermeli. Bugüne kadar alınan kararların şu anda elde olan verilere göre gerekçelerini de açıklamalı ki hangi kararın yanlış, hangi kararın doğru verildiğini, hataların nerede yapıldığını kamuoyu net bir biçimde anlasın. Bu arada “sektörel risk analizi raporu” da bir an önce hazırlanmalı ki yeniden açılmayı doğru planlayabilelim ve aç-kapa sarmalına girmeyelim!

Toplamda, 11 aydan sonra hala bunları bile yoluna koyamamış olmamız, hükumetin sağlık ve ekonomiyi nasıl bilim dışı bir yöntemle “yönettiğini” en açık bir biçimde gösteriyor tabii ki!!!