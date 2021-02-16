Bağımsızlık Yolu, Güney Kıbrıs’taki eylemde uygulanan polis şiddetini kınadı

Bağımsızlık Yolu, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen eylemde uygulanan polis şiddetini kınadığını bildirdi ve polis şiddetine maruz kalanlara dayanışma belirtti.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Cemre İpçiler, Cumartesi günü meclis dışı çeşitli sol örgüt ve gruplarca düzenlenen barışçıl eyleme pandemi nedeniyle getirilen eylem yasağı üzerinden orantısız güç kullanılarak müdahale edildiğini kaydetti.

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının demokrasinin özü olduğunu belirten İpçiler, yaşanan bu şiddetin ayrıca, “AB toprağı olmakla tüm demokratik hakların kendi kendine sağlanacağını” tahayyül eden Kıbrıslı Türk post-modern soluna da bir uyanma çağrısı olduğunu ifade etti.

İpçiler açıklamasında, “AB, Troyka, Anastasiadis ya da Tayyip; Hak ve özgürlüklerimiz emperyalist işgal altında her zaman saldırı altındadır. Emperyalistlere karşı, bağımsız ve halkları kardeş bir Kıbrıs için mücadeleye devam edeceğiz. Polis şiddetine maruz kalan, tutuklanan ve ifade özgürlükleri ihlal edilen Kıbrıslı Elen dostlarımızla dayanışmamızı belirtiriz.” ifadelerine de yer verdi.