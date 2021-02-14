Erhürman: Harcama planı hazır mı?

Bu insanlarla ilgili bir şey var mı bu harcama planında? Yoksa onlara “özel sektörün devleti yok” denilmeye devam mı edilecek? Bu iş, onların da “madem biz devlet için yokuz, devlet de bizim için yok” demesine doğru gidiyor. Bu, yalnızca özel sektörü değil herkesi bitirir. Tekrar ediyorum: Özel sektörü görmezden gelen bir borçlanma planını aklınızın ucundan bile geçirmeyin!!!