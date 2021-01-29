Erhürman: Güven uyandıracak açıklamalar yapılmıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kriz masası önerisinin masada durduğu bir ortamda hükümet yine kimseyle istişare etmeden kapanmayla ilgili karar üretiyor.

Destek çağrısının açık olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, kimse bunu hiçbir istişare yapılmadan yanlış ve/veya gecikmiş kararlar alınması durumunda sessiz kalacağımız biçiminde yorumlamasın.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Muhalefet partilerinin de katılacağı ve sorumluluğu paylaşacağı bir kriz merkezi önerimiz ortada duruyor. Ama bir yandan da hükumetten, kimseyle istişare edilmeksizin, bir hafta, 21 gün, bir ay kapanmaya ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Krizin tek merkezden yönetilmesi, kamuoyuna kafa karışıklığı yaratmayacak ve ne yapıldığının bilindiği konusunda güven uyandıracak açıklamalar yapılması yine becerilemiyor.