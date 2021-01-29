Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 rakamlarını açıkladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.

Düzensiz göçmenlerden 178’i T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan ortak operasyonlarda tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü kapsamında T.C. Sahil Güvenlik ekiplerine denizde teslim edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca 2020 yılı içerisinde bir özel motoryata düzenlenen operasyonda, gümrük yasasına aykırı bir şekilde Türkiye’ye götürülmek üzere yata yüklenen yaklaşık 1,450,000 TL değerindeki kaçak eşya ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir.

Yine Sahil Güvenlik K.lığı tarafından T.C. Sahil Güvenlik K.lığı ile yapılan iş birliği sonucunda Istanbul’da bir yük gemisine yapılan operasyonda 28,500,000 TL kaçak tütün ve sigara ele geçirilmiştir.

Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması çerçevesinde 2020 yılı içerisinde 5 arama kurtarma görevinde 5 KKTC vatandaşı, 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi sağ olarak kurtarılarak aileleri ile kavuşması sağlanmıştır.