Erhürman: Gençler, öğretmenler, aileler yarın ne yapacaklarını bilemez hale getirildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden “Yarın yüz yüze eğitim başlıyor mu?” başlığı altında bir paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Yarın yüz yüze eğitim başlıyor mu?!!

Pandemi döneminde eğitimde ciddi bir açık oluşmadığını, fırsat eşitliğinin daha da fazla zedelenmediğini söyleyeni duymadım. Bir an önce uygun koşulları sağlayıp yüz yüze eğitime başlamamızın gereksiz olduğunu iddia edeni de duymadım. Peki nasıl oldu da üzerinde herkesin uzlaştığı bir konuda yarın yalnızca 12. sınıflarda başlaması planlanan yüz yüze eğitim konusunda bile ne yaşanacağını bilemez duruma geldik?

Hükumet önce aşılama tamamlanmadan yüz yüze eğitimin başlamayacağını ilan etti. Ardından, aşılamada öğretmenlere öncelik verilmemesini kimsenin tasvip edemeyeceği cümlelerle gerekçelendirdi. Sonra, kendi kendini yalanlarcasına, bu işe aşılama tamamlanmadan başlanacağını ilan etti. Bunun üzerine sendikalar aşılama olmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını açıkladı. KTTB yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini bilimsel gerekçelerle ortaya koydu…