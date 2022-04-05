Erhürman: Elektrik ve alkollü içki zammında yanlış hesap Bağdat’tan döndü!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada “Elektrik ve alkollü içki zammında yanlış hesap Bağdat’tan döndü! Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek mi, yoksa makul mü, o hesaplara elbette bakacağız. Ama bir gerçek açık biçimde ortaya çıktı. Günlerdir bize öneri yapmıyorsunuz sadece eleştiri yapıyorsunuz diyenler, elektrik ve alkollü içki zammında önerilerimizi dikkate aldılar. Dahası, bugün yapılan bugün yapılabildiğine göre demek ki ilk başta da yapılabilirdi. Yani bize doğrunun yapıldığı ve başka türlüsünün mümkün olmadığı anlatılmaya çalışıldıysa da görüldü ki yanlış yapılmış ve başka türlüsü mümkünmüş! “Ben yaptım oldu” zihniyetinin ve yanlışta inadın yarattığı hasar kaldı geriye! Bir de diğer yanlışlara karşı da aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmemiz gerektiği gerçeği!” ifadelerini kullandı.