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560 pozitif vaka

5 Nisan 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır.




 



284 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742

 

Toplam Vaka Sayısı: 88.433

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611



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5 Nisan 2022


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