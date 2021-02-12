Erhürman: Ekonomik paketiniz hiçbir yaraya merhem olmadı

Çeşitli kesimlerle istişare ihtiyacı varsa, hükumet, kararlar açıklanmadan önce istişareleri tamamlasın. Üst Komite’nin veriler çerçevesinde üreteceği kararı değiştirmeye kalkmayın. Ama alınacak kararları da veriler çerçevesinde, gerekçeli olarak, herkesin anlayabileceği biçimde açıklayın. Sakın ha, koordinasyon eksikliği ve iç kavgalarınızla ülkeyi bir kez daha kaosa sokmayın!!!