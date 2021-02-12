Erhürman: Ekonomik paketiniz hiçbir yaraya merhem olmadı

CTP genel başkanı Tufan Erhürman hükumeti ekonomik paketi gözden geçirmeye davet etti. Açıklama şöyle:
Üst Komite toplantıda. Kapanmanın uzayıp uzamayacağını, uzayacaksa koşullarını karara bağlayacaklar. Aynı hataların tekrarlanmaması için şimdiden uyaralım:
Çeşitli kesimlerle istişare ihtiyacı varsa, hükumet, kararlar açıklanmadan önce istişareleri tamamlasın. Üst Komite’nin veriler çerçevesinde üreteceği kararı değiştirmeye kalkmayın. Ama alınacak kararları da veriler çerçevesinde, gerekçeli olarak, herkesin anlayabileceği biçimde açıklayın. Sakın ha, koordinasyon eksikliği ve iç kavgalarınızla ülkeyi bir kez daha kaosa sokmayın!!!
Bu arada “ekonomik paket”inizin hiçbir yaraya deva olmadığı ortada. Bir an önce gözden geçirmeye başlayın!!!