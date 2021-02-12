Dünya
NASA’nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon’un ‘altın nehirlerini’ ortaya çıkardı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayımlanan fotoğraflar, Peru’da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.
NASA, fotoğraflarda “altın nehirleri” gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.
Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.
NASA, fotoğrafların Aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.
Ormansızlaşma ve habitat kaybı
Fotoğraflar, ülkenin güneydoğusundaki Madre de Dios’ta altın madenciliğin çevreye verdiği tahribatın boyutlarını yansıtıyor.