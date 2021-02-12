NASA’nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon’un ‘altın nehirlerini’ ortaya çıkardı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayımlanan fotoğraflar, Peru’da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.

NASA, fotoğraflarda “altın nehirleri” gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.