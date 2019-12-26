Erhürman: Eğitim için tüm olanaklar seferber edilmeli

Anamuhalefet partisi CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eğitim için tüm olanakların seferber edilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Atatürk zamanında açılan köy enstitüleri Finlandiya’nın şuan uyguladığı sistemdir. Başarıyı çok uzaklarda aramamıza gerek yok, yeter ki niyet olsun” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre Erhürman, bu sabah Gönyeli’de ziyaretlerde bulundu.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli Avcılar ve Atıcılar Birliği ile Gönyeli İlkokulu’na giden Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili Asım Akansoy, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit eşlik etti.

Erhürman, partinin “üç ayaklı yol haritasını” paylaştı, yurttaşların sorularını yanıtladı ve toplumsal seferberliğin hakim olacağı güzel bir yıl diledi.

“BAŞARIYI ÇOK UZAKLARDA ARAMAMIZA GEREK YOK…YETER Kİ NİYET OLSUN”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eğitimcilerle de sohbet etti.

Erhürman, başka ülkelerdeki eğitim sistemlerinde ne oluyor diye baktığında, robotik derslerin ilkokuldan başladığını, en az iki yabancı dil eğitimi verildiğini gördüğünü söyledi.

Ülkede hükümetlerin ömrünün kısa olduğunu, bu tür projeleri başlatıp bitirme konusunda sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Eğitimde ne yapacağız konusunu hükümetlerin dışında da konuşmamız lazım. Gittikçe büyüyen yabancı öğrencilerin yaşadıkları zorluklar artıyor. Ana dili Türkçe olmayan çocukları nasıl eğiteceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bunların çok çok gerisindeyiz. Eğitim için tüm olanaklarımızı seferber etmeliyiz. Atatürk zamanında açılan köy enstitüleri Finlandiya’nın şu an uyguladığı sistemdir. Başarıyı çok uzaklarda aramamıza gerek yok, yeter ki niyet olsun.”