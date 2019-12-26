İstatistik Kurumu, TÜFE hesaplamalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı

İstatistik Kurumu, “Şeffaflık” İlkesi bağlamında, TÜFE hesaplamalarına ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddialara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kurumun teknik çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi aktarılması amacıyla, tüm sendikalara yazılı davet gönderilerek, dün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Öksüzoğlu, “söz konusu toplantıda kurumun, ürettiği tüm istatistiklerde olduğu gibi; TÜFE’yi de uluslararası normlarda, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, Avrupa Birliği (AB) ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesapladığı konusunda sendikalar bilgilendirilmiştir” dedi.

Devamla TÜFE’nin temelini oluşturan Hanehalkı Bütçe Anketi, kullanılan ağırlıklar, madde sepeti ve fiyatlar konusunda tek tek bilgilendirme yapılarak, TÜFE hesaplamalarına yönelik iddialara açıklık getirildiğini belirten Öksüzoğlu, ayrıca şeffaflık ilkesi gereği İstatistik Kurumu internet sayfasında da bu bilgilerin yayımlandığını da aktardıklarını söyledi.

Öksüzoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Toplantıya icabet ederek, bize kurum çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapma fırsatı veren sendikalara teşekkür ederken, toplantımıza katılmayan ‘Sendikal Platformun’ katılmama kararlarını düşündürücü bulduğumuzu açıkça ifade ederiz. İstatistik Kurum Başkanı olarak, tüm çalışmalarında müdahalelerden uzak, mesleki ve teknik özerklik ilkesi bilinciyle hareket eden ve çok büyük emek harcayarak istatistik üreten uzmanlarımızın emeklerine saygı gösterilmesini ve Kurumumuzun verilerine güvenilmesini kamuoyundan rica ederim”