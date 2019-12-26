Kanal İstanbul mesaisi bugün de sürdü

TMMOB’un Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için hazırladığı dilekçe sonrası vatandaşlar bugün de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a karşı çıktıklarını belirterek, projeye karşı olanlara da dün bir çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu’nun, “Yarın ‘ben çocuğuma ya da üyelerime hesap veremem’ diyen kişiler, sivil toplum kuruluşları, herkes, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çok basit şekilde abartmadan ‘İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorum. Kanal İstanbul projesine İstanbul’un su kaynakları Sazlıdere’yi Terkos’u yok etme riskini karşı ÇED raporuna itiraz ediyorum’ demesi bile yeterlidir” ifadelerinin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB) bir dilekçe hazırladı.

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınız için örnek dilekçe ve bir yönerge yayınladık;https://t.co/I3NoMJ7DcE pic.twitter.com/ioSXjdxgBn — TMMOB İstanbul İKK (@tmmobist) December 25, 2019

​Kanal İstanbul’un ÇED raporu 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıya alınmasının ardından TMMOB dilekçesinin bir örneğini çıkaran vatandaşlar, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne akın etti.

2019 akıldışı dayatmalara karşı barışçı şekilde haftalarca oy çuvalları üzerinde, saatlerce yağmurda hakkını savunan demokrasi kahramanı İstanbulluların yılı oldu. https://t.co/1kyIqPEMPJ — Cem Say (@say_cem) December 26, 2019

​Kalan 8 günlük süre zarfında da Kanal İstanbul projesine itirazı olan vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne müracaat edebilecek.