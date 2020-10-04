Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamı bütünleştirici olmalı

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, altı adayın katıldığı programda ortaya koyduğu net, anlaşılır, ufuk açıcı ve sağlam temellere dayanan vizyonu ile izleyicilerden tam puan aldı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişinin önünde zorlu bir 5 yıl olacağını ve bu göreve talip olurken vizyonların gerekçelendirilmesi gerektiğini söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası’nın düzenlemiş olduğu ve Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan 6 adayın katıldığı, birçok medya organının da canlı yayınladığı ‘Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor-Seçim Özel’ programında konuştu. CTP Lefkoşa İlçesi önünde toplanan ve programın yapıldığı Golden Tulip Hotel’e yürüyen destekçilerinin alkışları arasında programın yapılacağı mekana gelen Erhürman, Ersin Tatar’a destek için gelen UBP’li gençlerin de yanına giderek selamladı ve alkışlarla karşılandı. Erhürman programdaki performansıyla izleyicilerden tam not alırken, sosyal medya kullanıcıları ‘Tek vizyon sahibi aday Erhürman’ yorumları yaptılar.

YENİ STRATEJİ, YENİ VİZYON

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üstünde durma noktasından süratle uzaklaşmakta olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir strateji ve vizyon ortaya koyacaklarını kaydeden Erhürman şunları kaydetti:

“Yaşananlardan öğrendiğimiz şeyler var. Geçmişimizde bıraktığımız sorunlara da yeni çözümler bulmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı makamı sadece müzakerecilik makamı değildir. Sadece böyle görülürse, müzakerelerin kesintiye uğradığı dönemlerde sadece sembolik bir makama indirgenir. Tanınmamış bir ülke olmamız nedeniyle, dışarıya açılan tek siyasi penceremizdir bu makam. Bu pencereyi kapatmak hiç doğru değildir.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLMALI”

Anayasa gereği yürütme organının iki bacağından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının, sürekli değişen hükümetler arasında birleştirici bir görev üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Cumhurbaşkanı müzakereciliğin yanında halkımızın dünyaya açılması için de önemli adımlar atmalı, kapalı Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasına da katkı sağlamalı, içeride de liderlik yapmalı, bir tür köprü görevi üstlenmelidir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ‘YETKİM YOKTUR’ DİYEREK KENARA ÇEKİLMEMELİ”

Ekonomide, çalışma yaşamında, sağlıkta ve eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Erhürman, böylesi kritik bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ‘yetkim yoktur’ deyip kenara çekilemeyeceğini vurguladı. “Müzakereler gerçekleşsin, sonra sorunlarımıza döneriz” gibi bir anlayışın doğru olmadığını anlatan Erhürman, bu zihniyetten uzaklaşılarak ve yaşananlardan ders alarak hareket edilmesi gereğine vurgu yaptı.