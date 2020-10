Dimitriadis: Ortak pandemi hastanesi için en uygun yer

Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs’taki her iki toplumdaki Kovid-19 vakalarının tedavi görebileceği ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havalimanı alanına pandemi hastanesi kurulmasını önerdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Ahilleas Dimitriadis’in, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu konuyla alakalı açıklamasına yer verdi.

Haberi “Güven Yaratıcı Önlem Olarak Ara Bölgede Kovid-19 Hastanesi” başlığıyla veren gazete, Dimitriadis’in, her iki toplumdaki, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, Kovid-19 vakalarını tedavi göreceği bir pandemi hastanesinin, ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havalimanı alanına kurulması önerisi yaptığını yazdı.

Habere göre, Dimitriadis, AB ve BM’nin ekonomik katkılarıyla inşa edilecek pandemi hastanesinin, Sağlıkla ilgili Teknik Komite himayesinde faaliyete geçmesini önerdi.

Kovid-19 ile ilgili mücadelenin henüz sonlanmadığını ve muhtemelen ikinci bir dalganın olacağından söz eden Dimitriadis, BM Genel Sekreteri’nin, Güven Yaratıcı Önlemler’in geliştirilmesi üzerinde de durduğunu söyledi.

Dimitriadis, virüsün Yeşil Hat’ta durmaması ve tüm Ada için tehlikeye gebe olması nedeniyle öncelikli amacın pandeminin göğüslenmesi olduğunu söyledi.

Bu amacın yerine getirilmesine yönelik olarak BM, AB ve iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs Türk tarafı ve Rum Yönetimi ile temas turlarına başlanıldığını söyleyen Dimitriadis, Ercan Uluslararası Havalimanı alanının her iki taraftan ambulansların kolay erişebileceği bir yer olduğuna da dikkat çekti.