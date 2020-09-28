Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘içte ve dışta liderlik’ yapması gereken Cumhurbaşkanı’nın sporun da gailesini çekmesi gereğine vurgu yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Vizyon Futbol” programına katıldı.

Erhürman ülke futbolunda yaşananları ülkede yaşanan gelişmelerden ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını belirtti ve sürecin kötü yönetilmesi sonucu çok kötü bir noktaya gelindiğini söyledi.

“Otoriteler kaybolduğu anda, başka otoriteler ortaya çıkar”

Futbolcuların ve antrenörlerin futbol oynamak istediklerini anımsatan Erhürman, bu konuda hükümetin sessiz ve tavırsız kaldığını öne sürdü. Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nun devlet kurumlarına yazı gönderip sorular sorduğunu, ancak yanıt dahi alamadığını ifade eden Erhürman, “Sen devlet olarak yanıt vermezsen, o da kendi tedbirlerini kendisi almaya başlar. Otoriteler kaybolduğu anda, başka otoriteler çıkar ortaya” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı makamı altında bir spor komitesi…”

Programda Kıbrıs Türk sporcusunu dünyaya açmanın yollarını bulmak gerektiği üzerinde de duran Erhürman, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamı altında bir spor komitesi kuracağını yineledi. Erhürman, “Komite, dünya ile irtibat kuracak, bu işin diplomasisini yürütecek, lobisini sürdürecek bir ekip olacak. İki Toplumlu Spor Komitesi için de ayrıca girişim yapacağız” dedi.

Erhürman, Komite’nin Spor Yasası gibi orta ve uzun vadeli proje gerektiren işler konusunda da Cumhurbaşkanlığı’nı beslemesi gereğine işaret etti.

Hükümetler değişse bile sporun bir devlet politikası olması gereği üzerinde duran Tufan Erhürman, 5 yıl istikrarlı görev süresi olan Cumhurbaşkanı’nın bu konuların da gailesini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkede özellikle bireysel sporlarda çok sayıda başarılı sporcu bulunduğuna da dikkati çeken Erhürman, “Ödül ve teşviklerle birlikte sporcularımızın önüne yeni hedefler koyacağız. Sporcularımız bilecek ki, şunu yaparsam şu kadar teşvik alacağım. Şimdiden önüne hedef koymamız lazım. Cumhurbaşkanı bunların gailesini çekiyorsa, süreci takip eder. Doğrusu budur” dedi.