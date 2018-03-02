Erhürman, bugün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek

Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendirme toplantısı yapıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda saat 11.00 de yer alacak.

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından, geçmişteki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Polis Genel Müdürü’nden aldığı bilgileri Cumhurbaşkanı ile paylaştığını belirtmiş, düzenleyeceği basın toplantısında da tek tek hangi olayda ne oldu, hangi olay hangi aşamadadır konusunda bilgi aktaracağını açıklamıştı.

Başbakan Erhürman, basını bilgilendirme toplantılarının ilkini geçtiğimiz hafta yapmıştı.